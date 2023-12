Embarcação vira e homem desaparece no rio Paraguai em Corumbá

Amilca Gabriel Ribeiro da Silva, de 33 anos, está desaparecido nas águas do rio Paraguai, na região de Porto Morrinho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, desde o início da noite deste domingo (17), após a embarcação que ele estava virar. No barco ainda estava o piloto, de 42 anos, que conseguiu se salvar.

O fato aconteceu na região de Porto Paraíso, quando o piloto perdeu o controle da embarcação e acabou virando, com ele e a vítima caindo na água.

Segundo o site Diário Corumbaense, o homem conseguiu ser resgatado por outro barco que passava pelo local e visualizou o acidente. Porém, Amilca não foi localizado, nem mesmo próximo de onde a embarcação virou.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ainda no domingo e busca por terra foram feitas, mas a vítima não foi localizada.

Durante a manhã desta segunda-feira (18), nova equipe de mergulhadores foram até o local e iniciaram mais uma etapa das buscas, mas até o fim da manhã, não havia notícias sobre o achado da vítima.

O rio possuí de 6 a 8 metros de profundidade.

