Embriagado e 'chutado' de casa, homem esfaqueia ex-mulher e filho em Dourados

Na noite desta quinta-feira (30), um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante por esfaquear sua ex-mulher, de 46 anos, e o filho, de 24 anos, no Altos do Alvorada, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava embriagado no momento da confusão.

O casal estava separado há oito anos e durante a noite de ontem, o homem decidiu entrar na residência, quando foi expulso da casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem após ser mandado embora partiu para cima da mulher, que ficou com diversas lesões nas mãos ao tentar se defender. O filho, vendo a mãe em perigo, entrou em luta com o suspeito e sofreu ferimentos superficiais no tórax.

O suspeito chegou a fugir do local, mas uma equipe da Polícia Militar o encontrou em uma rua próximo à casa dos fatos.

O homem foi autuado de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, além de resistência e desobediência.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também