Embriagado, homem quase atropela criança e acaba preso

Eulampio Leão foi preso, na noite deste sábado (30), após pegar o volante de seu veículo, embriagado, e quase atropelar uma criança no pátio de um conjunto de quitinetes no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Segundo informações do portal Dourados News, a Polícia Militar chegou ao local e foi recebida por Andre Luiz, que contou aos policiais que presenciou Eulampio, que dirigia um Spacefox GII, quase atropelar uma criança com o veículo.

À polícia, o condutor negou que estaria tentando dirigir o veículo embriagado, no entanto, ao submeter-se ao teste do bafômetro, foi registrada uma concentração de 0,75 mg de álcool por litro de sangue. Dentro do veículo os policiais encontraram um copo térmico com cerveja, que ainda estava gelada.

O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e o veículo encaminhado para o pátio do Detran.

Deixe seu Comentário

Leia Também