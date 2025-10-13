Empresa é multada em quase R$ 4 milhões por incêndio que devastou 2,3 mil hectares em Coxim

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga um incêndio de grandes proporções que devastou 2.318,91 hectares de vegetação às margens da BR-163, em Coxim, após um caminhão carregado de algodão pegar fogo e as chamas se alastrarem rapidamente pela região. O caso ocorreu em 22 de agosto de 2024 e atingiu dezenas de propriedades rurais e áreas ambientalmente protegidas, gerando graves danos ambientais.

Segundo as informações, o incêndio começou quando o veículo sofreu combustão total no acostamento da rodovia. Impulsionadas por ventos fortes, as chamas se espalharam pelas margens da estrada, alcançando áreas entre a BR-163 e o rio Taquari e chegando a transpor o curso d’água em diversos pontos.

Pelos prejuízos causados, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) aplicou multa administrativa de R$ 3.971.500,00 à empresa proprietária do caminhão, com base na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto Federal nº 6.514/2008, que estabelece as infrações e sanções administrativas relacionadas ao meio ambiente.

O MPMS instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000791-0 para apurar a regularidade jurídico-ambiental da queima e verificar as responsabilidades pelo incêndio. O procedimento busca garantir a reparação dos danos e a responsabilização civil e penal dos responsáveis.

Segundo a promotoria de Justiça, a empresa envolvida já foi notificada para apresentar esclarecimentos, mas não respondeu aos expedientes encaminhados.

“O impacto ambiental causado por esse incêndio é gravíssimo e exige resposta firme das instituições. O MPMS está atuando para garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados e que haja reparação efetiva dos danos causados à natureza e à coletividade”, afirmou o promotor de Justiça Marcos André Sant’Ana Cardoso, responsável pelo caso.

O Ministério Público segue acompanhando o caso, e novas medidas podem ser adotadas caso seja comprovada negligência ou irregularidade por parte da empresa.

