Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Empresa é multada em quase R$ 4 milhões por incêndio que devastou 2,3 mil hectares em Coxim

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul investiga o caso

13 outubro 2025 - 09h11Vinícius Santos com informações do MPMS
Parte da área devastada - Parte da área devastada -   (Foto: Divulgação / MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga um incêndio de grandes proporções que devastou 2.318,91 hectares de vegetação às margens da BR-163, em Coxim, após um caminhão carregado de algodão pegar fogo e as chamas se alastrarem rapidamente pela região. O caso ocorreu em 22 de agosto de 2024 e atingiu dezenas de propriedades rurais e áreas ambientalmente protegidas, gerando graves danos ambientais.

Segundo as informações, o incêndio começou quando o veículo sofreu combustão total no acostamento da rodovia. Impulsionadas por ventos fortes, as chamas se espalharam pelas margens da estrada, alcançando áreas entre a BR-163 e o rio Taquari e chegando a transpor o curso d’água em diversos pontos.

Pelos prejuízos causados, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) aplicou multa administrativa de R$ 3.971.500,00 à empresa proprietária do caminhão, com base na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto Federal nº 6.514/2008, que estabelece as infrações e sanções administrativas relacionadas ao meio ambiente.

O MPMS instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000791-0 para apurar a regularidade jurídico-ambiental da queima e verificar as responsabilidades pelo incêndio. O procedimento busca garantir a reparação dos danos e a responsabilização civil e penal dos responsáveis.

Segundo a promotoria de Justiça, a empresa envolvida já foi notificada para apresentar esclarecimentos, mas não respondeu aos expedientes encaminhados.

“O impacto ambiental causado por esse incêndio é gravíssimo e exige resposta firme das instituições. O MPMS está atuando para garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados e que haja reparação efetiva dos danos causados à natureza e à coletividade”, afirmou o promotor de Justiça Marcos André Sant’Ana Cardoso, responsável pelo caso.

O Ministério Público segue acompanhando o caso, e novas medidas podem ser adotadas caso seja comprovada negligência ou irregularidade por parte da empresa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital Municipal de Naviraí
Interior
Mulher é morta com dois golpes de faca no peito em Naviraí
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Suspeito foi flagrado carregando vítima
Interior
Polícia prende suspeito de matar brutalmente morador de rua em Três Lagoas
Vítima chegou a ser resgatada, mas morreu no hospital
Interior
Homem de 45 anos é assassinado com tiro na cabeça em Ivinhema
Jocimar faleceu a caminho do hospital
Interior
Motociclista morre a caminho do hospital após atropelar cachorro em Rio Brilhante
Cena causou revolta nos populares
Interior
Mulher de moto é flagrada arrastando cachorro em asfalto de Nova Andradina
Roupas usadas pelo motociclista na hora do crime
Interior
Motociclista de aplicativo é preso por assediar e tocar passageira em Dourados
Animal sofreu um ferimento grave na cabeça
Interior
JD1TV: Na frente das filhas, pedreiro quase mata doguinho com golpes de enxada em MS
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado