Empresário é socorrido em estado grave após acidente na BR-262, próximo a Piraputanga

O empresário Valmir Nogueira e outra pessoa, que não teve a identificação revelada, ficaram em estado grave após um forte colisão envolvendo dois veículos na noite desta quinta-feira (5), na BR-262, entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio, próximo também ao acesso à Estrada Parque de Piraputanga.

A dinâmica do caso está sendo apurada pelas autoridades, pois os dois veículos ficaram com a frente destruída, mas pararam no mesmo sentido da rodovia.

Segundo o site O Pantaneiro, a pouca visibilidade no horário do anoitecer pode ter contribuído para a colisão e uma ultrapassagem em local proibido também não está descartado pelas autoridades.

Nogueira estava em um Toyota Corolla e em decorrência do acidente, sofreu traumatismo craniano e diversos outros ferimentos pelo corpo. Já a mulher conduzia um T-Cross e também sofreu ferimentos graves.

O empresário foi encaminhado para um hospital de Aquidauana, mas precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, enquanto a condutora foi para o Hospital Regional de Aquidauana.

