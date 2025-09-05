Menu
Interior

Donos de açougues são presos por venda de carnes irregulares em Bandeirantes

Além do risco à saúde humana, havia crimes de sonegação fiscal, concorrência desleal e crime ambiental em razão do descarte de resíduos de forma irregular

05 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Carnes estavam impróprias e em desacordo das leisCarnes estavam impróprias e em desacordo das leis   (Divulgação/PCMS)

Três empresários de diferentes açougues foram presos em flagrante durante uma operação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), nesta quinta-feira (4), por vendar carnes irregulares em Bandeirantes.

A ação visou reprimir a venda de produtos sem comprovação de origem, já que esta modalidade tem sido recorrente no Estado, em razão do abate clandestino de animais, os quais não seriam vistoriados pelos órgãos de fiscalização.

Além de gerar um risco à saúde humana, havia crimes de sonegação fiscal, concorrência desleal e crime ambiental em razão do descarte de resíduos de forma irregular.

Os alvos da operação foram os estabelecimentos empresarias denominados Divimar Casa de Carnes, Mercado Primos e Casa de Carnes Pantaneiros, os quais estariam comercializando carne oriunda de abate clandestino, além de realizar manipulação para confecção de linguiça e charque sem a devida inspeção municipal, além de produtos de origem animal vencidos.

Os três empresários e proprietários foram autuados em flagrante e responderão por vender ou expor à venda mercadorias em desacordo com as prescrições legais e mercadorias impróprias para consumo.

