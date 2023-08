Empresários morrem e adolescente é socorrida em grave acidente em MS

Durante a noite do último sábado (26), Samuel Garcia Alonso, de 76 anos e Zenir Nestolo Garcia, de 70 anos, morreram em um grave acidente na BR-467, em Paranaíba. A neta deles, de 16 anos, com fraturas no fêmur e em um dos braços, foi socorrida para um hospital da cidade.

As vítimas eram proprietários de uma concessionária em Chapadão do Sul.

Segundo o site Jovem Sul News, os empresários e a adolescente estavam em uma caminhonete Mitsubishi L200 que atingiu o eixo de uma carreta bitrem. O veículo ficou completamente destruído.

Ainda conforme o site, Samuel estava dirigindo e saia de uma estrada vicinal, mas ao acessar a rodovia principal, não teria percebido a aproximação da carreta, ocorrendo o acidente.

O empresário morreu na hora com o impacto entre os veículos. Zenir ainda chegou a ser socorrida, mas faleceu momentos depois. A adolescente e neta das vítimas foi socorrida, após ser retirada das ferragens.

O motorista da carreta nada sofreu e saiu ileso do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também