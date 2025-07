'Encarei a morte e sobrevivi', diz professor após capotamento em Camapuã

O professor Leonardo Souza, morador de Chapadão do Sul, passou por um momento delicado na tarde deste domingo (13) ao capotar o veículo que conduzia, um Chevrolet Agile, na BR-060, em Camapuã. Ele estava seguindo para Campo Grande.

O acidente aconteceu após ele tentar desviar de um segundo veículo que tentava realizar uma ultrapassagem em um caminhão em um local impróprio, obrigando o educador a tirar o carro da pista.

Para o site BNC Notícias, ele contou que a situação fez ele ver a morte e por sorte, sobreviver. "Eu posso dizer que encarei a morte de frente e sobrevivi a ela, e posso dizer mais alto ainda que meu Deus é um Deus poderoso".

Apesar da gravidade da dinâmica e o carro ficar bastante destruído, ele relatou que conseguiu sair ileso e usou a janela do banco do passageiro para sair do veículo.

"Com muito sacrifício consegui sair pela janela do banco do passageiro e, para minha surpresa, eu não estava com absolutamente nenhuma dor no corpo. Até agora escrevendo esse texto, não sei bem o que fazer. Se tem uma coisa que eu sei é que hoje Deus se fez presente e me presenteou com minha vida mais uma vez", comentou.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estiveram no local do acidente. Ele comemorou que saiu com vida e que em relação aos danos do veículo "Deus provê".

