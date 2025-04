Enciumado: homem é preso por tentar matar atual da ex-mulher a tiros em Ivinhema

Durante a segunda-feira (21), a Polícia Civil prendeu um homem, de 30 anos, acusado de tentativa de homicídio em Ivinhema. Ele também foi detido pelo porte ilegal de arma de fogo.

Segundo informações divulgadas, a situação chegou ao conhecimento da polícia após populares denunciarem que haviam ocorrido disparos de arma de fogo, envolvendo dois veículos na MS-141.

A denúncia apontava um homem dirigindo um veículo Fiat Palio, cor prata, teria fechado outro carro, modelo Chevrolet Astra, e que o motorista do Pálio teria efetuado vários disparos contra o motorista do outro veículo.

Nas diligências, foi possível identificar a vítima, um homem de 29 anos, morador da cidade de Novo Horizonte do Sul, que procurou a polícia para relatar os fatos e esclarecer que o crime teria sido motivado por ciúmes, porque o suspeito não estaria aceitando que sua ex-companheira, uma mulher de 31 anos, se relacionasse com a vítima dos disparos.

Ainda na mesma data, a ex-companheira do suspeito, registrou uma ocorrência contra o autor por ameaça em contexto de violência doméstica e solicitou medidas protetivas contra o autor, porque este teria lhe dito que não aceitaria que ela ficasse com outra pessoa que não fosse com ele e que ela seria dele.

O autor dos disparos e da ameaça foi localizado e preso por policiais civis na cidade Ivinhema.

Com o investigado foi apreendida a arma de fogo e o carro utilizado no crime. Interrogado formalmente na delegacia, o investigado confessou o crime e alegou que teria sido provocado pelo homem que estaria se relacionando com sua ex-companheira.

