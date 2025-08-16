Encontrado em rio, homem havia sido contratado para trabalhar em fazenda de Corumbá

O corpo do homem encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (15), no rio Pacu, em Paraguai Mirim, em Corumbá, foi identificado e trata-se de Elias Cardoso dos Santos, de 38 anos.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o homem havia sido contratado para trabalhar por quatro dias em uma fazenda, na região em que fica o rio.

Quem informou isso foi o proprietário da fazenda, que procurou a delegacia de Polícia Civil para atualizar os detalhes do desaparecimento da vítima.

Ainda conforme o site, Elias havia sido indicado por conhecidos e por isso, foi deixado no local após receber as orientações a respeito do serviço que exerceria na propriedade rural.

Porém, no dia 12 de agosto, o proprietário retornou a fazenda e não encontrou o trabalhador. A residência estava aberta e a mala pertencente a vítima estava no interior da residência. Buscas foram feitas nas redondezas da fazenda, no entanto, nenhuma informação foi dada a respeito do paradeiro da vítima.

O fazendeiro relatou que tomou conhecimento sobre o achado de cadáver no rio Pacu e por isso, foi até Corumbá e ao olhar as fotos, reconheceu o trabalhador.

No corpo não havia sinais de violência e o caso foi registrado como afogamento.

