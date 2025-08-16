Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Encontrado em rio, homem havia sido contratado para trabalhar em fazenda de Corumbá

Dono da propriedade rural é quem fez o reconhecimento do corpo

16 agosto 2025 - 17h31Luiz Vinicius
Corpo foi retirado com auxílio do Corpo de BombeirosCorpo foi retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O corpo do homem encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (15), no rio Pacu, em Paraguai Mirim, em Corumbá, foi identificado e trata-se de Elias Cardoso dos Santos, de 38 anos.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o homem havia sido contratado para trabalhar por quatro dias em uma fazenda, na região em que fica o rio.

Quem informou isso foi o proprietário da fazenda, que procurou a delegacia de Polícia Civil para atualizar os detalhes do desaparecimento da vítima.

Ainda conforme o site, Elias havia sido indicado por conhecidos e por isso, foi deixado no local após receber as orientações a respeito do serviço que exerceria na propriedade rural.

Porém, no dia 12 de agosto, o proprietário retornou a fazenda e não encontrou o trabalhador. A residência estava aberta e a mala pertencente a vítima estava no interior da residência. Buscas foram feitas nas redondezas da fazenda, no entanto, nenhuma informação foi dada a respeito do paradeiro da vítima.

O fazendeiro relatou que tomou conhecimento sobre o achado de cadáver no rio Pacu e por isso, foi até Corumbá e ao olhar as fotos, reconheceu o trabalhador.

No corpo não havia sinais de violência e o caso foi registrado como afogamento.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

PM não encontrou ninguém com arma
Interior
PM é chamada para ocorrência com tiros e só encontra usuário com drogas em Jardim
Carro ficou bastante danificado após o acidente
Interior
Motorista tenta ultrapassagem, perde controle e capota na MS-395, em Bataguassu
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS
Ponte de madeira sobre o rio Botas
Interior
Danificada por caminhão, ponte sobre rio Botas é interditada em Jaraguari
Professor foi transferido para Dourados
Interior
Professor acusado de estupro teria usado a filha como "isca" para atrair criança em MS
Francisco já tinha passagens pela polícia
Interior
Morto em confronto em Coxim, criminoso era violento e 'fichado' na polícia
Marca de sangue na viatura, que tentou socorrer criminoso ao hospital
Interior
Faccionado entra em confronto com o Batalhão de Choque e morre em Coxim
Vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar
Interior
Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá
Carro estava com parte submersa e ninguém foi encontrado
Interior
Carro com muambas é encontrado capotado dentro de córrego em Rio Brilhante
Local onde o corpo foi encontrado
Interior
JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande