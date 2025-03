Energisa inaugura ampliaÃ§Ã£o da subestaÃ§Ã£o de Bataguassu

A Energisa inaugurou, nesta sexta-feira (21), a ampliação da Subestação de Bataguassu, garantindo maior eficiência no atendimento a 12,3 mil unidades consumidoras, beneficiando aproximadamente 23,3 mil moradores da região.

A principal melhoria está na ampliação do nível de tensão do fornecimento de energia, que passa de 34,5 kV para 138 kV, quatro vezes maior que antes, proporcionando um fornecimento mais eficaz e robusto, além de garantir estabilidade do sistema, que sofrerá menos oscilações.

Paulo Roberto Santos, diretor-presidente da Energisa MS, destacou os pontos positivos da obra, além das melhorias para a população de Bataguassu.

“A ampliação da subestação foi pensada para melhorar a qualidade do fornecimento de energia, tornando-o mais seguro e eficiente. A nova estrutura proporcionará uma fonte de atendimento robusta, com linha estruturante em alta tensão, o que resultará em melhorias significativas nos níveis de tensão, continuidade do fornecimento e na capacidade de expansão das cargas”, explicou.

Além da ampliação, também foi feita a instalação de novos setores e a automação de todos os equipamentos, permitindo o monitoramento remoto da subestação 24 horas por dia e aprimorando a velocidade de resposta em casos de necessidade.

“Com a melhoria na capacidade de atendimento, Bataguassu estará equipada para receber novos investimentos, como indústrias, comércios e o agronegócio. Isso garante que o crescimento da cidade seja acompanhado por uma infraestrutura energética moderna e confiável”, disse Santos.

Se espera que a obra atenda a demanda atual e futura do município, com suporte para os próximos 15 anos de crescimento e desenvolvimento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também