Enfermeira perde controle e bate em carreta na BR-262

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

Após sair da pista na BR-262, trecho entre Miranda e Aquidauana, uma enfermeira de 66 anos foi socorrida com ferimentos no início da noite de sexta-feira (17).

Conforme informações levantadas pelo jornal local, a motorista teria saído do plantão do Hospital Regional em sentido ao distrito de Palmeiras, ela dirigia o carro com uma passageira quando cochilou na curva e bateu na lateral frontal de uma carreta.

Os primeiros socorros foram feitos por moradores da região e uma ambulância que passava pelo local prestou suporte até a chegada do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

A vítima foi socorrida consciente com diversas faturas, não há informações sobre o estado de saúde. A passageira, amiga da condutora, não sofreu nenhum ferimento.

