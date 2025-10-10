Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Escolas municipais de Deodápolis não terão aulas nesta sexta após morte de aluno

Geziel Alcantara Alencar acabou se afogando na piscina da própria residência e não resistiu

10 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Geziel se afogou na piscina da própria residênciaGeziel se afogou na piscina da própria residência   (Redes Sociais)

Em razão do falecimento de Geziel Alcantara Alencar, de 6 anos, vítima de afogamento na piscina da própria residência, na noite desta quinta-feira (9), a Rede Municipal de Ensino de Deodápolis suspendeu as aulas nesta sexta-feira, dia 10.

O anúncio foi feito por meio de nota divulgada pela própria Secretaria de Educação do município, lamentando o fato e tomando a decisão horas depois do trágico acontecimento.

"A Rede Municipal de Educação de Deodápolis manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do estudante Geziel Alcantara Alencar. Em respeito à memória de Geziel e à dor de sua família, não haverá aula em toda a Rede Municipal de Educação nesta sexta-feira", diz a nota.

A Escola Municipal Elizabete Lucena Campos, na qual o menino estudava, também usou as redes sociais para manifestar as condolências para a família e publicou.

"Neste momento de imensa tristeza, nos unimos em solidariedade à família, aos colegas e a toda comunidade escolar, desejando força e conforto para enfrentar essa dolorosa perda".

Tragédia - O caso é tratado como um acidente, pois os pais da vítima estavam na casa no momento em que o fato trágico aconteceu.

Segundo o site Impacto News, o pai estava descansando após chegar do trabalho e mãe estava acompanhando o filho, quando por um momento de descuido, Geziel caiu na piscina.

Percebendo a ausência da criança, os pais viram o menino na piscina e conseguiram retirá-lo, encaminhando rapidamente para o Hospital Municipal Cristo Rei.

A vítima precisou passar por um processo de reanimação, no entanto, mesmo com os esforços da equipe médica, a criança não resistiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Animal sofreu um ferimento grave na cabeça
Interior
JD1TV: Na frente das filhas, pedreiro quase mata doguinho com golpes de enxada em MS
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Geziel morreu afogado
Interior
Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis
Ação contou com 250 crianças
Interior
Policiais do DOF alegram crianças com helicóptero e doam brinquedos em Dourados
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado
Homem foi morto com golpes de faca
Interior
JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019
Comportamento
Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste
Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Interior
Gestante pula de carro em movimento e denuncia estupro do ex-companheiro em MS
Bovino foi 'pescado'
Interior
JD1TV: 'Buscou peixe, pescou a picanha': sul-mato-grossense encontra nelore em rio de MS
Vítima foi transferida para Dourados
Interior
Motoentregador sofre atentado a tiros durante entrega em Itaporã

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado