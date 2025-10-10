Escolas municipais de Deodápolis não terão aulas nesta sexta após morte de aluno

Saiba Mais Interior Menino de 6 anos morre afogado em piscina em Deodápolis

Em razão do falecimento de Geziel Alcantara Alencar, de 6 anos, vítima de afogamento na piscina da própria residência, na noite desta quinta-feira (9), a Rede Municipal de Ensino de Deodápolis suspendeu as aulas nesta sexta-feira, dia 10.

O anúncio foi feito por meio de nota divulgada pela própria Secretaria de Educação do município, lamentando o fato e tomando a decisão horas depois do trágico acontecimento.

"A Rede Municipal de Educação de Deodápolis manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do estudante Geziel Alcantara Alencar. Em respeito à memória de Geziel e à dor de sua família, não haverá aula em toda a Rede Municipal de Educação nesta sexta-feira", diz a nota.

A Escola Municipal Elizabete Lucena Campos, na qual o menino estudava, também usou as redes sociais para manifestar as condolências para a família e publicou.

"Neste momento de imensa tristeza, nos unimos em solidariedade à família, aos colegas e a toda comunidade escolar, desejando força e conforto para enfrentar essa dolorosa perda".

Tragédia - O caso é tratado como um acidente, pois os pais da vítima estavam na casa no momento em que o fato trágico aconteceu.

Segundo o site Impacto News, o pai estava descansando após chegar do trabalho e mãe estava acompanhando o filho, quando por um momento de descuido, Geziel caiu na piscina.

Percebendo a ausência da criança, os pais viram o menino na piscina e conseguiram retirá-lo, encaminhando rapidamente para o Hospital Municipal Cristo Rei.

A vítima precisou passar por um processo de reanimação, no entanto, mesmo com os esforços da equipe médica, a criança não resistiu.

