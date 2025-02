Escondido no Paraguai, suspeito de latrocínio em Bela Vista contra adolescente é preso

Josimar Zamúrio, de 36 anos, procurado pela polícia brasileira pela participação num latrocínio, que culminou na morte do adolescente Gustavo Centurião Valhovera de Almeida, de 15 anos, foi preso durante o final de semana no Paraguai. Ele estava escondido na cidade de Bella Vista Norte.

A Polícia Nacional do Paraguai tinha conhecimento que o suspeito estava refugiado no país, mas de forma de irregular.

O crime aconteceu na noite do dia 18 de dezembro do ano passado, quando Josimar e Jean Carlos Vilalba Risaldi, agiram no roubo de uma caminhonete Toyota Hilux e na fuga, dispararam em direção à casa, atingindo Gustavo, que não resistiu.

Segundo a Polícia Civil de Bela Vista, houve troca de informações entre as forças de segurança e na tarde de sábado (8), o criminoso foi detido e sofreu o procedimento de expulsão do Paraguai.

Assim, ele foi extraditado para a cidade de Bela Vista, por onde responde o latrocínio.

