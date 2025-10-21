Esfaqueada após briga com homem, mulher foge de hospital em Cassilândia

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueada durante uma briga com um homem na rua Domingos de Souza França, no centro de Cassilândia - a 420 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira, dia 20 de outubro.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, no entanto, não esperou ser atendida corretamente e fugiu da unidade hospitalar, sem receber alta.

Conforme o site Cassilândia Urgente, a equipe médica havia indicado que ela precisaria ficar internada sob observação, porém, decidiu abandonar o hospital.

Ainda segundo o site local, o desentendimento entre a mulher e o suspeito começou ainda na rua José Cristino Sobrinho, mas ambos foram caminhando e ao chegarem na rua Domingos de Souza França, houve o esfaqueamento.

Populares acionaram o resgate e a Polícia Militar, que trabalha para localizar o suspeito, até o momento, não identificado.

