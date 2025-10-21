Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Esfaqueada após briga com homem, mulher foge de hospital em Cassilândia

Equipe médica havia indicado que a vítima precisaria ficar internada em observação

21 outubro 2025 - 09h24Luiz Vinicius
Mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de BombeirosMulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (Reprodução/Chapadense News)

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi esfaqueada durante uma briga com um homem na rua Domingos de Souza França, no centro de Cassilândia - a 420 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira, dia 20 de outubro.

Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, no entanto, não esperou ser atendida corretamente e fugiu da unidade hospitalar, sem receber alta.

Conforme o site Cassilândia Urgente, a equipe médica havia indicado que ela precisaria ficar internada sob observação, porém, decidiu abandonar o hospital.

Ainda segundo o site local, o desentendimento entre a mulher e o suspeito começou ainda na rua José Cristino Sobrinho, mas ambos foram caminhando e ao chegarem na rua Domingos de Souza França, houve o esfaqueamento.

Populares acionaram o resgate e a Polícia Militar, que trabalha para localizar o suspeito, até o momento, não identificado.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação -
Justiça
Casamento é o serviço mais procurado na Justiça Itinerante em Amambai
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ladário cancela contratos irregulares com escritórios de advocacia após pressão do MPMS
Casa onde aconteceu o crime
Interior
Adolescente é morto a tiros por garoto de 15 anos em Nova Andradina
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Após ação do MPMS, Água Clara se compromete a implantar programa famílias acolhedoras
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Acordo de R$ 45 mil 'livra' proprietários de ação judicial após desmate ilegal em Coxim
Situação dos bovinos -
Interior
Promotor investiga fazendeiro que deixava gado comer só em dias alternados em MS
Victor havia desaparecido na segunda-feira
Interior
Corpo de adolescente é encontrado pelos Bombeiros no rio Taquari, em Coxim
Ele foi localizado em Aquidauana
Interior
Cometendo crime no Paraná, estuprador é preso em Aquidauana
Atropelamento aconteceu enquanto tio manobrava caminhão
Interior
Atropelada sem querer pelo tio, criança sofreu esmagamento de crânio em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar