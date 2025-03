Especialista em crimes patrimoniais é morto por grupo em Ponta Porã

Mauritoni Gleberson da Silva, de 43 anos, conhecido como Toni, foi assassinado no final da tarde desta segunda-feira (24), em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. Ele tinha mais de 60 passagens pela polícia.

Pelo menos três homens e uma mulher teriam participado da execução e estão sendo procurados pelas autoridades. Eles fugiram em um veículo Volkswagen Fox.

Informações do site Ponta Porã News apontam que os suspeitos cruzaram a Linha Internacional, com isso, as autoridades do Paraguai foram informadas sobre a situação para tentar localizar os pistoleiros.

No boletim de ocorrência, consta que Toni era conhecido na região por ser autor de diversos crimes, especialmente crimes patrimoniais, principalmente no Residencial Ponta Porã 1.

Ainda conforme o registro policial, foram encontrados dois celulares, os quais foram apreendidos para posterior análise. No local do ocorrido, foi verificado que não existem câmeras de segurança.

O caso foi registrado como homicídio simples.

