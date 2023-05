Esquema de corrupção em prefeitura originou operação do Gaeco em Sidrolândia

A existência de um esquema de corrupção na atividade administrativa na Prefeitura de Sidrolândia, desde o ano de 2017, foi um dos motivos que originou a deflagração da 'Operação Tromper' do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na manhã desta quinta-feira (18) com apoio do Batalhão de Choque.

Estão sendo cumpridos pelo menos 16 mandados de busca e apreensão na cidade e um dos endereços é na rua Nioaque, onde fica uma empresa que prestava serviços à prefeitura.

Segundo a nota divulgada pelo Ministério Público, a investigação apontou um esquema de corrupção na atividade administrativa com o intuito de obter vantagens ilícitas por meio da prática de crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude às licitações, associação criminosa e sonegação fiscal.

Para tentar passar um ar de legitimidade, o grupo criminoso realizava aberturas de empresas e registros no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou se aproveita de cadastros preexistentes.

Assim, eles conseguiam incrementar o objeto social sem que o estabelecimento comercial apresentasse experiência, estrutura ou capacidade técnica para a execução do serviço contratado ou fornecimento do material adquirido pelo ente municipal.

"Tromper, verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como ‘enganar’", finalizou a nota.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também