Estiagem provoca redução no fluxo de água do rio da Prata e instituto monitora situação

A estiagem que assola Mato Grosso do Sul há algumas semanas têm deixado suas marcas e uma delas, foi a redução do fluxo de água do rio da Prata, em Jardim, considerado um dos locais de mais visitas de turistas.

O evento é considerado um 'fato isolado', porém, a redução se estendeu por cerca de três quilômetros na área da ponte do Curê. Diante disso, a situação está sendo monitorada de perto pelo Instituto Guarda Mirim Ambiental.

Outro ponto que acendeu um pequeno alerta é em razão de um cardume de peixes ficarem isolados em um poço ainda com água, ficando sob observação. Há um plano de realocação preparado em parceria com outras entidades, caso seja necessário.

Porém, o Jardim Ecopark reforça que a 'situação pontual', não está comprometendo as atividades turísticas, que permanecem funcionamento normalmente - e isso engloba os pontos turísticos como flutuações e balneários.

"O nível do rio está normal para esta época do ano. Nossas águas continuam cristalinas e as atividades em pleno funcionamento. Temos tido a presença de cardume de piraputangas e dourados, o que demonstra a saúde do nosso ecossistema local", frisou Salete Cinti, colaboradora do Jardim Ecopark.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também