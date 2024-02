Estradas vicinais da Grande Dourados receberão melhorias após convênio do Governo

As estradas vicinais da Grande Dourados devem passar a receber melhoria nos próximos meses, após o Governo de Mato Grosso do Sul firmar um convênio com o Cideco (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia).

Serão repassados ao consórcio cerca de R$ 680 mil para iniciar as obras de infraestrutura.

Esse valor será destinado para aquisição de cascalho e óleo diesel.

São consorciados ao Cideco os municípios de Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.

O convênio é assinado pelo diretor-presidente da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon, e pelo presidente do Cideco, Aristeu Pereira Nantes, que é prefeito de Glória de Dourados.

