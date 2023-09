Aluna de escola de Anhanduí morre em acidente com carreta em Mato Grosso

O tombamento de uma carreta carregada com adubo terminou na morte de uma mulher e uma criança, na tarde desta quinta-feira (21), BR-364, na região de Santo Antônio do Leverger, em Mato Grosso. A criança foi identificada como Maria Elóa, estudante de Anhanduí - a 55 quilômetros de Campo Grande, enquanto a vítima adulta era Edina Maria.

A vítima era estudante da Escola Municipal Isauro Bento Nogueira. A condutora da carreta, identificada apenas como Cristiane, foi socorrida com fratura no braço e encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá.

Segundo o site PowerMix, a carreta tombou na região da Serra de São Vicente, mas as causas do acidente não foram divulgadas pela Nova Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia federal.

Apenas foi informado que com o tombamento, a carga ficou espalhada e as vítimas ficaram presas na cabine. Edina e Maria Elóa morreram no local, enquanto Cristiane foi resgatada em estado grave.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve envolvido na ocorrência, assim como a Polícia Civil que deram início as investigações em relação ao acidente.

