Estudante de medicina morre após sofrer acidente na BR-060, em Paraíso das Águas

A estudante de medicina Paula Abrantes da Silva, vítima de um acidente na noite do último domingo (17), na BR-060, em Paraíso das Águas, morreu durante a segunda-feira (18), em um hospital de Campo Grande.

Ela era uma das passageiras de um veículo de passeio, um Toyota Corolla, que se envolveu em um grave acidente de trânsito, de maneira frontal, com uma Toyota Hilux.

A colisão foi tão forte que fez a caminhonete capotar e consequentemente, os dois veículos ficaram destruídos. Paula ficou cerca de 50 minutos presa nas ferragens do carro.

Ela sofreu diversas fraturas pelo corpo e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Chapadão do Sul, onde chegou a passar por uma cirurgia de emergência para estabilização, antes de ser transferida para Campo Grande.

No mesmo veículo estava o namorado da estudante, que também foi encaminhado para a capital sul-mato-grossense, conforme as informações do portal BNC Notícias. Já os ocupantes da Hilux sofreram ferimentos leves e não ficaram hospitalizados.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades.

