Estuprando enteada há 3 anos, homem é preso pela PM em Água Clara

Homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (23) após ser acusado de estuprar de sua enteada, de 13 anos. Os abusos contra a vítima aconteciam há três anos na cidade de Água Clara - a 195 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito foi encontrado pernoitando num caminhão em um posto de combustível. Quando abordado, ele confessou os atos libidinosos contra a enteada e afirmou que os abusos aconteciam há algum tempo.

Segundo o site Portal Água Clara, a denúncia partiu do Conselho Tutelar, que recebeu a informação sobre uma garota estar sendo vítima de abuso sexual.

Com auxílio da Polícia Militar, a adolescente afirmou que vinha sendo abusada desde os 10 anos pelo padrasto.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A adolescente foi encaminhada para realizar exames no IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Três Lagoas.

