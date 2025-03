Ex-candidato à prefeitura de Bandeirantes, preso por agiotagem, sai da cadeia

Mauro Augusto Senturião Dutra, ex-candidato à Prefeitura de Bandeirantes, deixou a prisão nesta quarta-feira (26) após a concessão de Habeas Corpus pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ele foi preso em julho de 2024 durante uma operação da Polícia Civil, acusado de envolvimento em esquema de agiotagem.

Dutra, conhecido como "Maurinho Dutra", foi preso durante uma ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). A operação desmantelou uma quadrilha suspeita de realizar empréstimos a juros abusivos e extorquir as vítimas por meio de ameaças, incluindo casos de sequestro.

A defesa de Mauro Dutra, representada pelo advogado José Roberto da Rosa, obteve a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. Ele deverá comparecer a todos os atos processuais enquanto o caso segue. Dutra havia se lançado como pré-candidato à prefeitura de Bandeirantes, mas a prisão ocorreu.

