Ex-marido é condenado a pagar R$ 5 mil para mulher agredida em Ivinhema

Moradora de Ivinhema, de 25 anos, será indenizada em aproximadamente R$ 5 mil por danos morais sofridos em caso de violência doméstica. O episódio aconteceu em janeiro de 2023, quando ela foi agredida pelo então companheiro - hoje, ex-marido.
Eles ficaram juntos por cinco anos e sete meses. A agressão aconteceu no dia 7 de janeiro daquele ano, quando o acusado agrediu a vítima, que posteriormente procurou posteriormente.
"Motivado por ciúmes, proferiu xingamentos, colocou as mãos em seu pescoço e a enforcou, o que fez com que ela perdesse a consciência, tendo acordado somente na madrugada do dia seguinte", relata o defensor do caso, Seme Mattar Neto, da 1ª Defensoria de Ivinhema.
À época, o Ministério Público denunciou o homem e medidas protetivas foram fixadas. Ele não poderia ter contato com a vítima, o que fez em 24 de janeiro de 2023 por meio de mensagens de celular, sendo novamente denunciado.
Conforme o defensor, no ano dos fatos ela foi “agredida fisicamente por mais de uma vez e ameaçada de morte”.
O agressor foi condenado a um ano em regime aberto pela violência física e a mais três meses por descumprimento de medida protetiva, também em regime aberto. Em 22 de julho de 2025 foi intimado para dar início ao cumprimento das penas.