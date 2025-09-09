Ex-marido é condenado a pagar R$ 5 mil para mulher agredida em Ivinhema

Moradora de Ivinhema, de 25 anos, será indenizada em aproximadamente R$ 5 mil por danos morais sofridos em caso de violência doméstica. O episódio aconteceu em janeiro de 2023, quando ela foi agredida pelo então companheiro - hoje, ex-marido.

Eles ficaram juntos por cinco anos e sete meses. A agressão aconteceu no dia 7 de janeiro daquele ano, quando o acusado agrediu a vítima, que posteriormente procurou posteriormente.

"Motivado por ciúmes, proferiu xingamentos, colocou as mãos em seu pescoço e a enforcou, o que fez com que ela perdesse a consciência, tendo acordado somente na madrugada do dia seguinte", relata o defensor do caso, Seme Mattar Neto, da 1ª Defensoria de Ivinhema.

À época, o Ministério Público denunciou o homem e medidas protetivas foram fixadas. Ele não poderia ter contato com a vítima, o que fez em 24 de janeiro de 2023 por meio de mensagens de celular, sendo novamente denunciado.

Conforme o defensor, no ano dos fatos ela foi “agredida fisicamente por mais de uma vez e ameaçada de morte”.

O agressor foi condenado a um ano em regime aberto pela violência física e a mais três meses por descumprimento de medida protetiva, também em regime aberto. Em 22 de julho de 2025 foi intimado para dar início ao cumprimento das penas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também