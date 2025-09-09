Menu
Interior

Ex-marido é condenado a pagar R$ 5 mil para mulher agredida em Ivinhema

O valor é referente aos danos morais sofridos em caso de violência doméstica

09 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Ao entrar em contato com ex-companheira, agressor descumpriu medida protetiva

Moradora de Ivinhema, de 25 anos, será indenizada em aproximadamente R$ 5 mil por danos morais sofridos em caso de violência doméstica. O episódio aconteceu em janeiro de 2023, quando ela foi agredida pelo então companheiro - hoje, ex-marido.

Eles ficaram juntos por cinco anos e sete meses. A agressão aconteceu no dia 7 de janeiro daquele ano, quando o acusado agrediu a vítima, que posteriormente procurou posteriormente.

"Motivado por ciúmes, proferiu xingamentos, colocou as mãos em seu pescoço e a enforcou, o que fez com que ela perdesse a consciência, tendo acordado somente na madrugada do dia seguinte", relata o defensor do caso, Seme Mattar Neto, da 1ª Defensoria de Ivinhema.

À época, o Ministério Público denunciou o homem e medidas protetivas foram fixadas. Ele não poderia ter contato com a vítima, o que fez em 24 de janeiro de 2023 por meio de mensagens de celular, sendo novamente denunciado.

Conforme o defensor, no ano dos fatos ela foi “agredida fisicamente por mais de uma vez e ameaçada de morte”.

O agressor foi condenado a um ano em regime aberto pela violência física e a mais três meses por descumprimento de medida protetiva, também em regime aberto. Em 22 de julho de 2025 foi intimado para dar início ao cumprimento das penas.

