Ex-militar morre afogado em rio na área rural de Bela Vista

Homem, identificado como Armeiro Agenor, morreu nesta segunda-feira (19) após se afogar em um rio em uma área rural na cidade de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jatobá News, a vítima era um ex-militar do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Conforme o portal, o caso de afogamento aconteceu no rio Cadiga, na estrada Apaporé.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência ainda no domingo, mas nas primeiras tentativas o homem não foi localizado. Assim, os militares retornaram com as buscas na manhã desta segunda-feira e conseguiram encontrar o corpo da vítima.

Ainda não há informações sobre o que teria acontecido para a vítima se afogar.

