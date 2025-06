Ex tenta matar jovem em acidente proposital um dia após término em Bandeirantes

Jovem, de 18 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio em um acidente provocado pelo ex-namorado, de 25 anos, na madrugada deste domingo (22), em Bandeirantes. A ação ainda deixou a amiga da vítima, uma mulher, de 25 anos, ferida.

Segundo informações divulgadas pelo site Rio Verde News, as duas mulheres estavam em uma motocicleta e seguiam pela rua Pedro Celestino, quando a motocicleta pilotada pelo suspeito vinha em alta velocidade no sentido contrário da pista.

O indivíduo invadiu a pista contrária e colidiu de forma proposital contra a motocicleta que estavam as duas mulheres, entre elas, a ex-namorada.

Conforme o site, a jovem, de 18 anos, relatou para a Polícia Militar que havia terminado o relacionamento com o suspeito no dia anterior, no sábado (21), e ele não aceitava o fim da relação, entendendo que essa teria sido a motivação para o crime.

Com o acidente, as três pessoas ficaram feridas. A jovem sofreu ferimentos no pé direito, cabeça e queixo, enquanto a amiga teve lesões na cabeça, face, joelho esquerdo e mão direita. Já o suspeito apresentava lesões na cabeça e no nariz.

As três pessoas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Bandeirantes, contudo, em razão dos ferimentos, foram transferidas para a Santa Casa de Campo Grande - o suspeito ficou sob escolta, pois foi preso em flagrante.

Ele foi autuado pelo crime de tentativa de feminicídio e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.

