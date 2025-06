Ex-vereador Claudinho Serra vai para audiência de custódia hoje após ser preso pelo Gaeco

O ex-vereador de Campo Grande, Cláudio Jordão de Almeida Serra, conhecido como "Claudinho Serra" (PSDB), passa por audiência de custódia nesta sexta-feira (6), no Fórum da Capital.

Ele foi preso na quinta-feira (5) durante a 4ª fase da Operação Tromper, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu em Campo Grande e Sidrolândia.

A investigação apura um esquema de fraudes em licitações e contratos administrativos da Prefeitura de Sidrolândia, quando Claudinho ocupava o cargo de secretário municipal de Fazenda. O ex-vereador é genro da ex-prefeita do município, Vanda Cristina Camilo, e, segundo o Gaeco, seria um dos líderes da organização criminosa.

Além de Claudinho Serra, também devem passar por audiência de custódia nesta sexta-feira Carmo Name Junior, de 38 anos, e o empreiteiro Cleiton Nonato Correia, também de 38 anos. Os dois foram alvos da mesma operação e são investigados por participação no esquema de corrupção.

De acordo com o Ministério Público, a organização continuou atuando mesmo após fases anteriores da operação e o cumprimento de medidas cautelares. A nova etapa reúne provas sobre o pagamento de propina a servidores públicos, além da ocultação e dissimulação de dinheiro obtido de forma ilícita.

Já foram identificados contratos investigados que somam aproximadamente R$ 20 milhões. Nesta fase, foram cumpridos três mandados de prisão e 29 de busca e apreensão.

Claudinho Serra já havia sido preso em abril de 2023, também no âmbito da Operação Tromper. Na ocasião, permaneceu mais de 20 dias detido, sendo liberado mediante uso de tornozeleira eletrônica após ordem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A audiência de custódia consiste na apresentação do preso a um juiz, que avalia a legalidade da prisão, possíveis abusos e a necessidade da manutenção da detenção. Também participam representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública ou advogado do preso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também