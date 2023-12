Ex-vereador de Ponta Porã tem casa e carro alvejados por atirador

O ex-vereador de Ponta Porã, Ademir Cesar Mattoso teve sua casa e carro alvejado por um atirador na noite desta quinta-feira (28), no bairro da Granja. Os disparos atingiram o muro da residência e a Polícia Militar esteve pelo local do ataque.

Informações preliminares apontam que o atirador chegou a recarregar por duas vezes as armas que utilizavam. Suspeita-se que o armamento seria pistola de 9 milímetros.

Apesar do ataque, não houve feridos, apenas os danos no imóvel e no veículo. Segundo o site Ponta Porã Informa, o ex-vereador disse que antes do pistoleiro chegar, ele estava sentado em um banco na frente de sua residência e que entrou na casa para jantar, quando ouviu dos disparos.

Conforme as informações da imprensa local, Ademir Mattoso possui 2 filhos, é técnico contábil e presidiu por dois mandados a Amogran (Associação de Moradores do Bairro da Granja), além de também ser presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Na carreira política, foi eleito vereador pelo PTdoB no ano de 2012 após receber 488 votos da população. Ele ficou como segundo secretário em 2013, passou para primeiro secretário em 2014 e em 2016, concorreu pela reeleição, mas teve a candidatura impugnada - na oportunidade, obteve 600 votos.

