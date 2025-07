Explosão em usina solar deixa dois funcionários gravemente feridos em Anastácio

Interior PRF apreende caminhão com 2 toneladas de drogas em Paranaíba

Interior Candidatos do PT em Paranhos precisam devolver R$ 60,5 mil por contas desaprovadas

Interior Rapaz morre dias após levar tiro e bala ficar alojada no pescoço em Dourados

Eles foram encaminhados para atendimento médico no Pronto-Socorro de Aquidauana, onde estão internados.

As duas vítimas apresentavam queimaduras graves e em várias partes do corpo, como face, pescoço, tórax e membros superiores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e se deparou, durante o trajeto, com um carro particular que transportava os dois funcionários, iniciando o atendimento.

Polícia Adolescente invade escola armado com faca e mata criança de 9 anos

Polícia Rapaz é executado com 15 tiros e requintes de crueldade no Jardim Centenário