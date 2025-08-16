Menu
Faccionado entra em confronto com o Batalhão de Choque e morre em Coxim

Ele seria responsável pelo recrutamento de membros para a facção criminosa e coordenava os 'disciplinas de rua' nos atentados a facções rivais

16 agosto 2025 - 07h50
Marca de sangue na viatura, que tentou socorrer criminoso ao hospitalMarca de sangue na viatura, que tentou socorrer criminoso ao hospital   (Coxim Agora)

Francisco Batista do Nascimento, de 34 anos, morreu em uma troca de tiros com uma equipe do Batalhão de Choque, durante a tarde desta sexta-feira (15), na cidade de Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande. Ele pertencia a uma facção criminosa oriunda do estado de São Paulo.

Conforme detalhes da corporação, os policiais haviam descoberto o endereço onde poderiam existir algumas armas escondidas que estariam sob posse de faccionados para futuras execuções de integrantes de organizações rivais.

Quando os militares estavam chegando no local, visualizaram Francisco com uma arma na cintura e ao notar a presença da viatura, se escondeu no interior do imóvel. Os policiais deram voz de abordagem e ordem para que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça.

No entanto, o faccionado não obedeceu e realizou disparos contra a equipe, que diante do cenário de injusta agressão, revidaram e conseguiram neutralizar o criminoso. Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe para o Hospital Regional de Coxim, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O armamento utilizado pelo criminoso era um revólver de calibre .357, contendo cinco munições, onde duas estavam deflagradas.

Também no imóvel foram localizadas porções de maconha, totalizando 575 gramas.

