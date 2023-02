Família de capivara morre atropelada na BR-359 em Alcinópolis

Uma família de capivara morreu atropelada na BR-359, sentido Alcinópolis - Coxim. Os animais foram encontrados na manhã desta terça-feira (28), as imagens fortes mostram 9 capivaras, sendo 1 macho, 6 fêmeas adultas e 2 filhotes mortas na pista, com pedaços do corpo decomposto e até orgãos dos animais para fora, indicando a força do impacto da batida.

O caso foi informado as autoridades de Alcinópolis que compareceram ao local, o Secretário de Desenvolvimento, Nahur Tito destaca que a imprudência no trânsito tem causado a morte de muitos animais o que também traz prejuízos para a fauna.

Nahur ainda faz um alerta para que os motoristas respeitem as leis de trânsito e dirijam com prudência dentro da velocidade permitida. "Alguns trechos da rodovia são corredores utilizados pelos animais silvestres, portanto a atenção deve ser redobrada, para evitar fatalidades com esses animais ou até mesmo com sua família" informou.

Deixe seu Comentário

Leia Também