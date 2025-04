Família é feita de refém durante roubo em Três Lagoas e polícia recupera veículo

Família residente do distrito de Cinturão Verde, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, foi feita de refém durante um assalto na noite da última quarta-feira (23).

Segundo divulgado pelo site Rádio Caçula, uma mulher chegava na propriedade rural com um Volkswagen T-Cross, recém-adquirido, quando foi surpreendida pelos criminosos.

Um dos suspeitos apontou um revólver para ela e a obrigou a entrar na residência. No imóvel, o irmão da vítima também foi rendido e ambos foram amarrados com enforca-gatos e ameaçados de morte durante a ação criminosa.

Os bandidos chegaram a questionar sobre a presença de outro irmão, mas não obtiveram respostas. Na fuga, eles saíram com o veículo T-Cross e um telefone celular.

Após conseguirem se libertar, os dois irmãos acionaram a polícia e algumas horas depois, os militares conseguiram encontrar o veículo abandonado em uma estrada vicinal que liga Três Lagoas ao município de Castilho, no interior de São Paulo. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir e são procurados.

A Polícia Civil de Três Lagoas, em parceria com a Polícia de São Paulo, assumiu a investigação e não descarta a possibilidade de que os criminosos tenham contado com informações privilegiadas para realizar o ataque com precisão.

