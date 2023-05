'Um livramento': Família escapa da morte após caminhonete capotar na BR-163, em Caarapó

Durante a tarde desta quinta-feira (4), uma família escapou da morte após o veículo em que eles estavam, um Ford Ranger, capotar várias vezes na BR-163, entre Dourados e Caarapó, a distante a 273 quilômetros de Campo Grande.

O motorista da caminhonete, o empresário Almiro Segóvia, de Caarapó, explicou que o veículo ficou completamente destruído após capotar entre seis a sete vezes.

Os ocupantes eram ele, a esposa e os dois filhos. Ao site Caarapó News, o empresário deu detalhes de como aconteceu o acidente de trânsito. "Eu e minha família víamos de Dourados em uma caminhonete Ranger, quando defronte a Impasa Brasil – Unidade de Dourados, o condutor de Honda City saiu da empresa e ao adentrar na BR-163 tocou com o carro dele no pneu traseiro do meu".

Segóvia ressaltou que ninguém da sua família teve ferimentos graves. Segundo a vítima, um dos filhos apenas teve escoriações no braço e a esposa foi encaminhada pela CCR MSVia para um hospital de Dourados para realizar uma tomografia.

"Deus nos deu uma nova chance de vida, um livramento. Mais uma vez fica aqui a minha gratidão a Deus que guardou a mim e minha família neste acidente de trânsito", finalizou.

