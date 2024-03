Família morre carbonizada em acidente entre caminhão e carro na MS-141

Uma família de Nova Horizonte do Sul morreu carbonizada em um grave acidente que aconteceu na tarde desta terça-feira (5), na MS-141, trecho que liga as cidades de Ivinhema e Naviraí. As vítimas foram identificadas como Jhone Pereira da Silva, 28 anos, a sua irmã Zoraide de Oliveira, de 48 anos, e as crianças Gabriel, de 7 anos, e Laudiany, de 6 anos, filhos do rapaz.

O acidente envolveu o veículo Volkswagen Parati, onde estava a família e um caminhão, que era conduzido por um homem, que sofreu ferimentos leves, mas não corre risco de morte.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades. Contudo, segundo o Portal do Conesul, os dois veículos estavam em sentido opostos da rodovia, sendo que o caminhão seguia no trecho de Naviraí para Ivinhema e o veículo de Ivinhema para Naviraí.

A colisão entre os veículos foi frontal e em decorrência da batida, os dois acabaram pegando fogo e a as pessoas que estavam na Parati, ficaram presa e morreram carbonizadas.

Polícia Rodoviária Federal e também pela Polícia Civil estão apurando as circunstâncias que levaram ao acidente.

