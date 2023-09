Família procura por adolescente que foi para escola e não retornou em Sidrolândia

A adolescente Aline Araújo da Silva, de 14 anos, está desaparecida desde a manhã de segunda-feira (25), quando decidiu ir para a escola e não retornou mais para sua residência, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

A informação foi divulgada pela própria família nas redes sociais, onde disseram que também já foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, relatando os fatos.

Conforme a tia Rosileide Araujo Barbosa, a sobrinha está desaparecida desde cedo quando foi para a escola e não deu mais notícias, deixando a família em desespero.

"Gente pelo amor de Deus, se minha sobrinha estiver na casa de alguém, manda uma mensagem. Pensa na situação da família, ela sumiu ontem de manhã saiu pra ir pra escola e não retornou mais", escreveu.

Qualquer informação a respeito do paradeiro pode ser direcionada para a família através do contato (67) 99886-4160, tratar com Rosileide ou ligar diretamente para a Polícia Militar pelo 190.

