Família segue na busca por garota desaparecida há quase dois meses em Sidrolândia

Adolescente foi vista pela última vez, no 17 de dezembro, no bairro São Bento

06 fevereiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius
Isabelly desapareceu no dia 17 de dezembroIsabelly desapareceu no dia 17 de dezembro   (Redes Sociais)

A adolescente Isabelly Alves, de 14 anos, segue desaparecida e a família continua na busca por informações sobre seu paradeiro, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Desaparecida desde o dia 17 de dezembro, há quase dois meses, a última aparição da garota aconteceu no bairro São Bento e desde então, familiares e amigos 

Segundo informações do portal Noticidade, as buscas estão sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, até em casa de amigos e conhecidos, mas nenhuma pista chegou ao conhecimento da família até então.

A mãe relatou ao site local uma angústia em não ter novidades sobre o paradeiro da filha. "Já procuramos em vários lugares aqui da cidade, mas não a encontramos. Todos os dias, quando vou trabalhar, passo por lugares diferentes para ver se a encontro”.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com as buscas deve entrar em contato pelo telefone (67) 9 9174-2033 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.

