Famílias de quatro cidades de MS serão beneficiadas com antenas digitais gratuitas

A partir de julho, famílias de Alcinópolis, Coronel Sapucaia, Figueirão e Paraíso das Águas, serão contempladas com antenas parabólicas digitais gratuitas por meio da nova etapa do programa Siga Antenado, do Ministério das Comunicações.

A iniciativa, voltada à inclusão digital, garante acesso à TV aberta via satélite com som e imagem em alta definição.

A ação é voltada a moradores de municípios com baixa ou nenhuma cobertura de sinal terrestre e que não possuíam parabólica antiga. O programa é executado em parceria com a Entidade Administradora da Faixa (EAF), sob supervisão da Anatel, e já beneficiou mais de 5 milhões de famílias em todo o país.

Criado como contrapartida do leilão do 5G, o Siga Antenado oferece mais de 100 canais abertos, fortalecendo o acesso à informação e ao entretenimento para populações em áreas remotas.

Além de levar a nova parabólica digital gratuitamente à população, o programa também permitiu a liberação completa da faixa de 3,5 GHz, que permite a implementação do 5G em todo o território nacional.

