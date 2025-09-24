Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal

A Fazenda Barra Mansa, famosa por ter sido cenário das gravações das duas versões da clássica novela Pantanal, exibidas pela TV Globo em 1990 e 2022, foi palco do acidente aéreo da noite desta terça-feira (23).

Quatro pessoas morreram na queda de uma aeronave de pequeno porte no local. Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr., além do piloto Marcelo Pereira de Barros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação de busca e resgate durou cerca de nove horas devido à distância e às dificuldades de acesso à fazenda, que, sem avião, só pode ser alcançada por estrada de chão.

O acidente ocorreu no momento em que a aeronave se preparava para pousar, e os ocupantes estavam no Pantanal para a produção do documentário Planeta Esponja. As causas da queda ainda não foram informadas.

A Fazenda Barra Mansa, além de cenário das duas versões de Pantanal, foi destaque internacional ao fazer parte de produções brasileiras indicadas ao Emmy Internacional, reforçando sua importância cultural e histórica.

