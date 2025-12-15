Fazendinha foi destaque na Expo Sidrolândia 25

A Fazendinha Vale do Sol foi um dos maiores destaques da Expo Sidrolândia 25, organizada pelo Sindicato Rural de Sidrolândia e com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, o espaço encantou famílias e especialmente o público infantil, proporcionando uma experiência educativa e divertida com mini animais.

Durante a feira, a Fazendinha se tornou um ponto de lazer e aprendizado, permitindo que crianças e adultos tivessem um contato direto com animais como lhamas, mini vacas, mini pôneis, cabritos, porcos e galinhas. O projeto visa promover educação ambiental, respeito à natureza e valorização da vida no campo.

Localizada em Sidrolândia, a Fazendinha ocupa uma área de 100 hectares com 90% de mata nativa preservada, sendo um verdadeiro refúgio ecológico. Além de seu espaço fixo, a Fazendinha participa de diversos eventos, como exposições agropecuárias, festas juninas, aniversários infantis e celebrações municipais, sempre com grande sucesso.

A presença na Expo Sidrolândia 25 consolidou a Fazendinha Vale do Sol como uma atração que une lazer, educação e preservação ambiental, deixando uma marca positiva no evento e na memória dos visitantes.

