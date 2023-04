Fazendo check-in? Cascavel é capturada em jardim de hotel em Bonito

Taynara Menezes, com G1

Uma cascavel foi capturada, na tarde do último sábado (22), no jardim de um hotel, em Bonito, a 297 quilômetros de Campo Grande. A serpente foi solta em seu habitat natural, longe da área urbana.

A cobra da espécie Crotalus durissus, tinha mais de 1 metro e foi localizada por um funcionário do estabelecimento.

A cascavel foi capturada com um gancho especial, colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta em seu habitat natural, longe da área urbana.

Segundo a PMA, a cascavel é uma cobra peçonhenta. Seu veneno é neurotóxico, ou seja, atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração. No entanto, apesar de perigosas, fogem rapidamente quando percebem movimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também