'Felipinho' morre em troca de tiros com a Polícia Militar em Coxim

Felipe Gomes da Silva Sange, o 'Felipinho', de 23 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar na manhã deste sábado (18) em uma via pública no bairro Senhor Divino, em Coxim - a 266 quilômetros de Campo Grande.

Ele era apontado como acusado de ter cometido um furto a uma fazenda em São Gabriel do Oeste.

Durante a tentativa de abordagem, o criminoso passou a fugir pulando muros e invadindo residências. Ele tinha uma extensa ficha criminal.

Segundo o site Edição MS, Felipinho atirou contra os policiais enquanto estava cercado de militares na rua Costa Campos. Ele teria disparado mais de uma vez e chegou a ameaçar a equipe de policiais, mas após entrar em confronto, foi atingido e não resistiu.

A Polícia Civil e a Polícia Militar já realizavam uma força-tarefa para tentar localizá-lo, pois ele era investigado por um furto a uma fazenda, onde teria levado vários objetos, uma motocicleta e até uma arma fria.

