Feminicida que matou mulher com golpes de facão é procurado pela polícia em MS

O homem, de 49 anos, suspeito de matar a sua companheira no sábado (23), continua foragido e amigos e familiares expuseram o rosto do indivíduo nas redes sociais para terem maior alcance e informações que possam ajudar a polícia. Até o momento, não houve a divulgação do nome do suspeito.

Ele foi responsável pela morte de Mirele Conceição de Oliveira, de 35 anos, assassinada com vários golpes de facão em Aparecida do Taboado.

Mirele e o suspeito estavam juntos há um ano. Eles tiveram um relacionamento no passado, há seis anos onde ficaram juntos por três meses, mas reataram após esse tempo longe.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito já vinha ameaçando a mulher pelo WhatsApp e na noite do crime, passou a perseguir Mirele de moto e quando a vítima, que também estava de moto, e estava próxima de casa, foi atingida pelo suspeito.

Logo na sequência houve o ataque com o facão deixando múltiplas lesões no corpo da vítima. O homem fugiu em uma motocicleta e até o momento se encontra foragido.

Populares é quem acionaram a Polícia Militar, que isolou o local e deixou os trabalhos para a Polícia Civil e Polícia Científica.

