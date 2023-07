Mulher queimada pelo ex-marido morre em hospital de Dourados

Valéria Carrilho da Silva, de 35 anos, não resistiu aos graves ferimentos provocados pelas queimaduras e faleceu durante a noite deste domingo (30), no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ela foi atacada pelo seu ex-companheiro, atualmente preso pelo crime de feminicídio.

Gilmar Alves Cotrin Junior, de 42 anos, foi preso por policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) durante a manhã de ontem, enquanto estava escondido em uma obra na área central de Dourados.

Quando preso, o suspeito disse para os policiais que nada do que eles fizessem poderia salvar a vítima, pois ela iria morrer. No momento da prisão, ele ainda proferiu novas ameaças contra a vítima, que já se encontrava internada.

Conforme noticiado pela imprensa local, Valéria teve queimaduras no pescoço, mãos, tórax, orelhas, rosto, olhos, boca, cabelo, testa e do umbigo para cima. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade hospitalar, mas não resistiu.

O caso aconteceu durante a madrugada de domingo. Segundo o site Dourados Informa, Gilmar havia invadido a casa da ex-companheira, no Jardim Esplanada, e ateado fogo na vítima, na motocicleta dela e nas roupas e em duas máquinas de costura.

A motocicleta ficou completamente destruída, assim como alguns cômodos da casa. Ele não aceitava o fim do relacionamento e registros apontam que desde 2022, Valéria já havia registrado boletim de ocorrência contra ele.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por feminicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, emprego de fogo e pela emboscada.

A delegada Ariana da Silvia Gomes, da DAM, representou pela conversão da prisão pré-cautelar em preventiva, tendo em vista a necessidade do acautelamento provisório para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva e considerando a gravidade dos fatos e a exacerbada periculosidade e reprobabilidade da conduta do agente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também