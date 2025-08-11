Feminicídio em MS: Homem é preso por atropelar e matar a companheira

Vitor Ananias, de 25 anos, suspeito de ser atropelar e matar a própria companheira Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, foi preso durante o domingo (10), em uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar.

O caso de feminicídio aconteceu durante a noite deste sábado (9), em Cassilândia - a 418 quilômetros de Campo Grande. Ele atropelou a vítima de maneira intencional, conforme apuração da Polícia Civil.

Segundo divulgado pela instituição, a polícia foi acionada após testemunhas denunciarem uma briga entre o casal, mas quando a equipe chegou ao local, encontraram a vítima sem vida, ocasionado pelo atropelamento.

O veículo, um Volkswagen Gol, chegou a colidir contra o muro de uma residência após o impacto. Durante a análise preliminar da cena, foi constatada a ausência de marcas de frenagem, o que reforça a suspeita de que o atropelamento tenha sido intencional.

Ananias estava na residência onde o casal morava, próximo ao local dos fatos, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

Nas diligências, uma testemunha presencial forneceu detalhes sobre a dinâmica do ocorrido, compatíveis com os danos verificados no automóvel. Além disso, imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do fato, contribuindo para o esclarecimento da dinâmica do crime.

O delegado responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do suspeito, após reunir todos os elementos materiais e testemunhais relacionados ao crime. O investigado está detido na carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

Esse é o 22° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul.

