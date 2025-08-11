Menu
Menu Busca segunda, 11 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Feminicídio em MS: Homem é preso por atropelar e matar a companheira

Vitor Ananias teria atropelado intencionalmente Letícia Ferreira, que não resistiu e morreu no local dos fatos, em Cassilândia, neste fim de semana

11 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Letícia foi atropelada pelo próprio companheiroLetícia foi atropelada pelo próprio companheiro   (Redes Sociais)

Vitor Ananias, de 25 anos, suspeito de ser atropelar e matar a própria companheira Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, foi preso durante o domingo (10), em uma ação conjunta envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar.

O caso de feminicídio aconteceu durante a noite deste sábado (9), em Cassilândia - a 418 quilômetros de Campo Grande. Ele atropelou a vítima de maneira intencional, conforme apuração da Polícia Civil.

Segundo divulgado pela instituição, a polícia foi acionada após testemunhas denunciarem uma briga entre o casal, mas quando a equipe chegou ao local, encontraram a vítima sem vida, ocasionado pelo atropelamento.

O veículo, um Volkswagen Gol, chegou a colidir contra o muro de uma residência após o impacto. Durante a análise preliminar da cena, foi constatada a ausência de marcas de frenagem, o que reforça a suspeita de que o atropelamento tenha sido intencional.

Ananias estava na residência onde o casal morava, próximo ao local dos fatos, onde recebeu voz de prisão em flagrante.

Nas diligências, uma testemunha presencial forneceu detalhes sobre a dinâmica do ocorrido, compatíveis com os danos verificados no automóvel. Além disso, imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento do fato, contribuindo para o esclarecimento da dinâmica do crime.

O delegado responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do suspeito, após reunir todos os elementos materiais e testemunhais relacionados ao crime. O investigado está detido na carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.

Esse é o 22° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP investiga contratação direta de empresa por R$ 840 mil em Glória de Dourados
Veículo ficou completamente destruído no acidente
Interior
Acidente com carreta deixa carro destruído e uma pessoa morre em rodovia de MS
Caso aconteceu no estacionamento do hospital da cidade de Bonito
Interior
Ambulância que levaria paciente de Bonito a Campo Grande pega fogo em hospital
Mariza caiu no local indicato pela foto
Interior
Mulher é encontrada morta em cachoeira em distrito de Cassilândia
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Interior
Operação Tromper: condenações ultrapassam 100 anos de prisão; veja detalhes
Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Ônibus escolar é destruído por incêndio na MS-178
Interior
Ônibus escolar é destruído por incêndio na MS-178
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Carro ficou capotado
Interior
Motorista morre preso às ferragens após capotar Ecosport em Aquidauana
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular

Mais Lidas

Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Moradores devem comparecer ao Pátio Central Shopping nos próximos dias 11 e 12
Cidade
Mais 400 pessoas são convocadas para o Programa de Locação Social na Capital
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'