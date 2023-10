Ferido na cabeça, homem é encontrado morto em Chapadão do Sul

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por uma enfermeira que retornava para casa, na Área Verde, em Chapadão do Sul - a 330 quilômetros de Campo Grande.

A profissional de saúde havia saído do Hospital Municipal e ao passar pelo local, visualizou o corpo caído próximo a uma árvore em rigidez cadavérica. O homem estava com um grave ferimento na cabeça e com as roupas sujas, segundo informado pelo site Jovem Sul News.

Ainda conforme o site, é um homem pardo, ou negro, usando calça jeans, camiseta com gola preta, com imagem na cor vermelha e calçado com sapato.

Os policiais encontraram um pedaço de madeira, tipo estaca, sobre o braço direito da vítima e a suspeita é que pudesse ter ocorrido uma luta entre o homem o e suspeito.

