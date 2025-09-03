Homem com lesão no pescoço é encontrado morto em porta-malas de carro em Ponta Porã

Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto no porta-malas de uma Chevrolet Tracker, numa espécie de buraco ao lado da rodovia BR-463, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande, na noite desta terça-feira (2).

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava dentro do veículo, com parte do corpo caído para o porta-malas e a outra ainda presente no banco traseiro do veículo.

O homem apresentava uma lesão contundente no pescoço, típica de esgorjamento, e não tinha outras lesões pelo corpo na análise preliminar do caso.

A ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal, que foi quem acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. O carro foi removido para a delegacia da cidade e o corpo levado ao IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

O caso foi registrado como homicídio simples.

