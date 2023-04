Festa da Linguiça inicia em Maracaju fortalecendo cultura e agro de MS

A 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju começou oficialmente na noite desta sexta-feira (28), além de ser um dos eventos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, é também um dos principais polos do agronegócio brasileiro, fortalecendo a cultura e agro do estado.

A abertura da festividade teve a presença do governador Eduardo Riedel que reafirmou a importância da Festa da Linguiça para a cultura de Mato Grosso do Sul. "É um evento especial, de resgate de toda nossa cultura, após uma pandemia que deixou muita gente isolada. A festa faz parte da nossa história e volta com força total", destaca Riedel.

Com show gratuito, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano abriu a festa nesta sexta, neste sábado (29) haverá um almoço e a noite show da dupla Gian e Giovani. No domingo (30), o show é de Yasmin Santos. O evento será encerrado com o tradicional almoço , na segunda-feira (1°).

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, deu ênfase a tradição da produção de linguiça nas fazendas sul-mato-grossenses. "Além da cultura tem a filantropia, pois a renda é revertida para projetos e entidades. A parceira do Governo do Estado é fundamental".

A 27º da Linguiça de Maracaju é organizada pelo Rotary Club de Maracaju e Casa da Amizade, com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul por meio da Fundação de Cultura. Também são parceiros a prefeitura local e a iniciativa privada.

O festival gastronômico tem caráter filantrópico e toda a renda é distribuída para as entidades socio-assistenciais do município. Entre as entidades beneficiadas esta o Hospital Soriano Corrêa da Silva e projetos sociais da PM (Polícia Militar).

