'Festa do Queijo' de Rochedinho é adiada para o mês de junho

A tradicional 'Festa do Queijo' de Rochedinho, que aconteceria no próximo dia 11 de maio, foi adiada para o dia 8 de junho deste ano. A mudança foi necessária devido o crescente número de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em Mato Grosso do Sul.

A decisão foi tomada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), que é responsável pela organização do evento, em conjunto com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde do Município), que está monitorando as medidas do plano de ação estabelecido em resposta ao atual cenário de surto de doenças respiratórias.

Entre as ações está a ativação do COE (Centro de Operações de Emergência) para SRAG, a contratação de mais profissionais de saúde e a expansão do número de leitos disponíveis.

“Sabemos da importância do evento para os produtores e tantas famílias de Rochedinho, mas entendemos que a saúde da nossa população é prioridade. E neste momento nos acautelarmos e evitarmos aglomerações e novos contágios é fundamental para todos. Espero que nas próximas semanas esses números de contágio possam diminuir e que no dia 8 de junho estejamos todos juntos lá em Rochedinho, prestigiando essa que já é uma das melhores festas do nosso calendário”, justificou Adriane Lopes.

O adiamento do evento é uma medida preventiva diante do cenário preocupante da saúde nestas semanas consideradas de alto risco de transmissão. “Optamos por agir com responsabilidade, priorizando a segurança e o bem-estar dos participantes e da comunidade campo-grandense. Esta é mais uma medida cautelar para evitar a propagação do vírus”, salienta o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Ademar Silva Jr.

