Festança regada a bebida para adolescente termina com polícia em MS

No último final de semana, o que era para ser uma comemoração de aniversário de 15 anos, terminou em caso de polícia na rua dos Cisnes, em Chapadão do Sul - a 332 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar flagrou perturbação de sossego alheio e fornecimento de bebida para menores.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no último sábado (29). Um homem, de 44 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia após a constatação dos fatos.

Conforme detalhes da ocorrência, no local havia muitos adolescentes ingerindo bebida alcoólica e músicas com teor sexual sendo tocadas em som alto e uso de narguilé.

A denúncia teria partido de um morador, que ficou bastante incomodado com a perturbação pelo local.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão.

