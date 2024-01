Filha discute com madrasta e acaba agredida a socos pelo pai em Dourados

Homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (22), após agredir sua própria filha, de 22 anos, com socos durante uma discussão em uma residência na Vila Aurora, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, a confusão familiar teria começado quando a jovem discutia com a madrasta, que cuida do seu filho, enquanto ela trabalha. A vítima, inclusive, é apontada como a responsável pelas despesas da casa.

Após chegar em casa, o suspeito visualizou a discussão e ficou agressivo, jogando a própria filha contra o chão e passando a agredir com socos. A jovem teve lesões na cabeça e no rosto.

A Polícia Militar foi chamada, mas antes que a equipe chegasse no local, o suspeito fugiu. Porém, em diligências e com as características em posse, os militares conseguiram encontrá-lo no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Aquidauana.

Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por dano e lesão corporal dolosa.

